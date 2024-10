Umzug Wichtige Arbeit jetzt in neuen Räumen

Die Therapeutische Schülerförderung (TSF) des Diakonischen Werk kümmert sich in der Hauptsache um Grundschulkinder mit schwachen Schulleistungen. Seit 1983 besteht die Institution, deren Konzept im Saarland einzigartig ist. Lange residierte die TSF in der Lagerstraße über dem Kindergarten Arche Noah in Homburg. Allerdings brachte das ehemalige Schwesternhaus so einige Probleme mit sich, vor allem in Bezug auf den Brandschutz. Und so erwies es sich als Glücksfall, dass nur wenige Meter weiter Räumlichkeiten der katholischen Kirche frei wurden. Nicht nur, dass die TSF nun in wesentlich moderneren und größeren Räumen residiert – sie konnte auch ihr Angebot von drei auf vier Gruppen erhöhen. Somit sind es inzwischen bis zu 32 Kinder, die nachmittags eine schulische Unterstützung erfahren. Um den Umzug gebührend zu feiern, gestaltete die Einrichtung jetzt einen Tag der offenen Tür.