Suchtprävention für Schüler im Saarpfalz-Kreis : Wenn Zocken zum Lebensinhalt wird

Homburg Computerspiel-Sucht auf der Bühne: Homburger Schüler diskutieren über das Stück „Philotes – Spiel um Freundschaft“

Zum Inhalt: Tom und Benny sind ein eingespieltes Team. Schon lange sind sie beste Freunde und Tischtennispartner. Seit einiger Zeit treffen sie sich zudem häufig online: Sie haben das Game „Philotes“ entdeckt. Als Tom eifrig für das nächste Tischtennisturnier trainiert, taucht Benny mehr und mehr in die Cyberwelt von „Philotes“ ein, findet neue Online-Spielpartner und vernachlässigt alles andere. Sogar die neue Mitschülerin Lara, die sich für ihn zu interessieren scheint, lässt er links liegen. Als Tom dringend die moralische Unterstützung seines Freundes benötigt, spitzt sich die Lage zu. Hält die Freundschaft den Herausforderungen von realem und digitalem Leben stand?

Die Veranstaltung kam sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Lehrerinnen und Lehrern sowie bei den Veranstaltern sehr gut an. Dies war vor allem der offenen Art der Schauspielerinnen und Schauspieler sowie ihrer überzeugenden Darstellung zu verdanken.

Landrat Theophil Gallo: „Es ist offensichtlich, dass in der heutigen Zeit das Computerspielen fest zum Alltag vieler Kinder und Jugendlichen gehört. Ich bin froh, dass wir im Saarpfalz-Kreis auf unterschiedlichen Wegen auf die Problematik der Computerspielabhängigkeit bei der jüngeren Generation aufmerksam machen und entsprechende Beratungsangebote vorhalten. Ich kann Eltern, die dahingehend Auffälligkeiten bei ihren Kindern bemerken, nur raten, entsprechende Unterstützung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzunehmen.“

Bei Fragen zur (Computer)-Spielsucht können sich Interessierte gerne an das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises wenden: Sozialer Dienst, Telefon (0 68 41) 1 04 72 42. Die Mitarbeiterinnen vermitteln dann gerne zu den jeweiligen Beratungsstellen. Schüler können sich bei Fragen auch direkt an die Schoolworker sowie an die Schulsozialarbeiter ihrer Schule wenden.