Kurs startet : Theaterpädagogik als berufsbegleitende Fortbildung

Homburg Theaterpädagogik – berufsbegleitende Fortbildung bei ARTefix in Homburg. Neuer Kurs startet im Februar 2020, Anmeldung ab jetzt möglich

Die Theaterpädagogik eröffnet ungeahnte Möglichkeiten im Umgang mit Menschen und Gruppen sowohl im pädagogischen, künstlerischen, als auch im ökonomischen und therapeutischen Bereich. Artefix, die Freie Kunstschule Saarpfalz, bietet ab Februar 2020 wieder eine zweieinhalbjährige zertifizierte Fortbildung an, wie es in der Pressemitteilung der Artefix-Vorsitzenden Brigitte Adamek-Rinderle heißt. Zum Hintergrund schreibt Artefix weiter: Theaterpädagogik wird zunehmend auch außerhalb des Theaters wichtig. Die Bedeutung erkennt man an der saarlandweiten Einführung von Darstellendem Spiel als drittem musischen Schulfach neben Bildender Kunst und Musik. Viele Schulen, Firmen, Coaches und Seniorenbetreuungen nutzen die hier erlernten Fähigkeiten, um Eigen- und Fremdwahrnehmung, Sprachkompetenz und Kreativität spielerisch zu fördern. So werden beispielsweise Menschen, die gemeinsam in einer Gruppe arbeiten, mit Hilfe theaterpädagogischer Übungen sensibilisiert für ein bevorstehendes Ziel oder Thema, welches dann mit neuem Schwung angegangen wird. Durch die Übungen wird auch erreicht, dass Konflikte spielerisch gelöst werden können; es entstehen neue kreative Impulse.