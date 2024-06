Theatergastspiele in Homburg Termine für die Theatersaison in Homburg stehen fest

Den Auftakt zur Theatersaison macht am 19. September das Schattentheater „Moving Shadows – Our World“: Sieben Artisten, eine Leinwand, dazu Licht und Musik, mehr braucht es nicht für eine traumhafte Reise. Nach ihrem Sieg beim französischen Supertalent haben die Mobilés mit ihren „Moving Shadows“ das Publikum weltweit begeistert. Jetzt ist die Zeit reif für neue Abenteuer aus der Schattenwelt – und das auch in Homburg, heißt es.