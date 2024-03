BBZ Homburg Blutiges Theater im Multiformat am BBZ

Soweit die Geschichte in aller Kürze. Doch den Samstagabend auf das rein Szenische zu begrenzen, das wäre – um im mörderischen Bild zu bleiben – eine echte Todsünde. Denn was die Theater-AG unter der Leitung der beiden Lehrer André Woll und Philipp Theisen da auf die Beine stellte, das verdiente sich wahrlich den Titel „Multiformat-Theater“. Der Abend wechselte zwischen klassischem Theaterspiel und wunderbar über eine „Straßenband“ ins Stück integrierte Musik (ganz klasse die DSDS-erfahrene Sängerin Julienne Faber, Lehrer Ansgar Hoffmann als Sänger und Mundharmonika-Künstler und Philipp Theisen an der Gitarre). Dazu kamen moritatenhaften Momente und einigen Stilelementen mehr. Was noch ausgesprochen positiv auffiel, das war die Qualität der Besetzung der Nebenrollen, neben dem ausdruckstarken Spiel der Hauptfiguren. So hielt Aline Schön das Publikum in der Aula der Schule als lautstarkes Zeitungsmädchen auf dem aktuellsten Stand der Dinge in Larsborough. Marlon Wolter überzeugte mal in seiner Rolle als Gemüsehändler, mal in der des eher glücklosen Auftragsmörders Dimitri. Zum Publikumshelden avancierte Marius Unbehend in der Rolle des naiven, aber durchaus zielsicheren, jungen Polizisten Miller. Die Liste derer, die sich da am Samstagabend mit Theaterruhm versahen, war natürlich noch ein bisschen länger. So waren es auf der Bühne auch Emma Mathias, Jakob Kiefer, Julian Peimann, Nicholas Klingel und Leon Schwarz, die mit ihren schauspielerischen Leistungen dafür sorgten, dass der Samstagabend ein blutig-feines Vergnügen wurde. Auch auf der Habenseite konnte die Inszenierung so manchen dramaturgischen Kniff verbuchen, den man auch aus Fernsehserien und Kinofilmen kennt. So der szenische Einstieg mit einem Motiv aus dem Finale – und dem Zeitsprung zurück, der dann erklärte, wie es eben zu diesem Finale kam. Das alles hatte viel, viel Denktiefe.