Brötchenprüfung der Bäckerinnung in Homburg Kaum Resonanz auf die Brötchenprüfung der Bäckerinnung

Homburg · Die Kunden der Kreissparkasse Saarpfalz, die am Dienstagmorgen ins Foyer in der Homburger Talstraße gekommen waren, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen, staunten nicht schlecht. An einer Ecke war ein Stand aufgebaut, auf dem Brote und Brötchen lagen.

15.06.2023, 05:00 Uhr

Enttäuscht zeigten sich Bäckermeister Gerhard Ecker (links) aus Erbach und sein Kollege Daniel Plum aus Weinheim über die schlechte Resonanz der Brot- und Brötchenprüfung. Foto: Markus Hagen​

Von Markus Hagen

Daneben standen die beiden Bäckermeister Gerhard Ecker aus Erbach und Daniel Plum aus Weinheim, der auch als Brotprüfer fungierte. Sie warteten auf Inhaber von Bäckereien und Bäckermeister aus dem Saarpfalz-Kreis, die ihre Brote und Brötchen einer Qualitätsuntersuchung zur Verfügung stellten und mit einer Auszeichnung für ihr Bäckerhandwerk dann belohnt werden wollten.