Besuch zum Blutspenden : Klinikbären beim Blutspenden

Homburg Teddyklinik in Homburg warb im Uniklinikum für das wichtige Anliegen.

Auch kurz vor Weihnachten war die Teddyklinik Homburg fleißig. So war das Team mit dem „Hombären“ zu Besuch bei der Blutspende des Uniklinikums. „Blut wird immer gebraucht, und wir dachten, es wäre an der Zeit, ein Zeichen zu setzen und zusammen spenden zu gehen.“ Die Teddyklinik möchte so auf das Blutspenden aufmerksam machen und Kindern zeigen, dass Blut und Nadeln nichts Schlimmes sind, sondern Positives bewirken können. So müsse auch im Rahmen der Behandlung von Kuscheltieren bei der Teddyklinik manchmal Blut abgenommen und im Labor getestet werden, heißt es in der Pressemitteilung.