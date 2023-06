3 Tage Teddyklinik im Saalbau Kuscheltiere werden wieder im Saalbau behandelt

Homburg · Es ist wieder so weit: Die beliebte Teddyklinik hat von Mittwoch,14. Juni bis zum Samstag, 17. Juni, geöffnet. Kindergärten buchen traditionell die Vormittagstermine, am Nachmittag sind dann Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern an der Reihe.

09.06.2023, 05:00 Uhr

Der Affe UuAa hat den Arm gebrochen und wurde fachmännisch versorgt Foto: Christine Maack

Von maa

Wozu nützt die Teddyklinik? Kuscheltiere sind ja eigentlich nie krank, sie verlieren höchstens mal Fell, haben ein ausgefranstes Ohr oder ein Auge, das ein wenig wackelt. Aber Kuscheltiere sind auch keine richtigen Tiere, sondern Projektionen. Kinder lieben sie, brauchen sie zum Einschlafen und erzählen ihnen Geschichten. Und wenn Marie Halsschmerzen hat, so ist es ganz normal, dass ihr Teddy auch Halsschmerzen hat.