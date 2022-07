Tanzmanufaktur : Sommertanzfest auf der Picknickwiese

Limbach Tanzmanufaktur aus Limbach präsentiert am 20. Juli eine Werkschau unter freiem Himmel.

Unter freiem Himmel zu essen oder Kultur zu genießen, ist seit Jahrhunderten beliebt. Die Griechen schauten sich ihre Theaterstücke im Amphitheater an. Später im viktorianischen England kamen Picknicks groß in Mode. Die Landpartie erlebte dann jetzt in Coronazeiten sowieso eine Renaissance, weil draußen immer ein bisschen mehr möglich war. Es hat ja auch etwas – wenn, ja wenn, das Wetter stimmt und die Atmosphäre. Dann gibt es eigentlich kaum etwas Schöneres. Am kommenden Mittwoch, 20. Juli, verwandelt sich der Sportplatz gegenüber der Grundschule in Limbach an der Talstraße zur kulturellen Picknickwiese.