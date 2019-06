Bauarbeiten dauern länger : Talstraße bleibt bis Mittwoch gesperrt

Die Bauarbeiten in der Talstraße in Homburg dauern etwas länger als geplant. Noch finden Leitungsarbeiten statt, anschließend werde die Baugrube verfüllt und asphaltiert, teilten die Stadtwerke Homburg wird.

Die Talstraße bleibe – in Abstimmung mit der Ortspolizeibehörde – deshalb von der Einmündung Kirchenstraße an bis Mittwoch, 12. Juni. für den Verkehr gesperrt, eine Umleitung ab der Kirchenstraße sei ausgeschildert. Im Laufe des Mittwoch soll die Straße dann wieder geöffnet werden. Ursprünglich wollte man hier bereits am Samstag fertig sein. Der Homburger Firmenlauf am Donnerstag, 13. Juni, sei nicht beeinträchtigt, so das Unternehmen weiter. Die Bushaltestelle in der Talstraße bleibe bis Mittwoch in die Kaiserstraße verlegt. Die Stadtwerke Homburg hatten über die aktuelle Sperrung auch alle Verkehrsbetriebe informiert und darauf hingewiesen, dass große Linienbussen die Altstadt nicht befahren sollen. Auch Autofahrer sollten den Bereich, wenn möglich, meiden.