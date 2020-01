In Einöd : Einbrecher hebeln Balkontür auf

In Einöd waren Einbrecher unterwegs. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Einöd Unbekannte sind am Donnerstag, 2. Januar, zwischen 16 und 19.45 Uhr in ein Haus in der Einöder Marienstraße eingebrochen. Dazu wurde eine Balkontür aufgehebelt. Im Inneren wurden in mehreren Räumen Behältnisse durchwühlt.

Was genau gestohlen wurde, sei noch unklar, so die Polizei.