Augenklinik Homburg : Telefonaktion der Augenklinik Homburg zum Tag des Sehens

Viele Augenkrankheiten sind heilbar. Darüber wiill die UKS-Augenklinik am Welttag des Sehens an diesem Donnerstag telefonisch informieren. Foto: Thorsten Wolf

Homburg An diesem Donnerstag, 15. Oktober, dem Welttag des Sehens, beteiligt sich die Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg an einer großen Telefonaktion. Zwischen 9 und 12 Uhr beantworten Experten der Klinik Fragen zum Thema Augenheilkunde und erläutern beispielsweise die Arbeit der Hornhautbank und die Möglichkeiten der Refraktiven Chirurgie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zusätzlich werden auf der Internetseite der Augenklinik (www.augenklinik-saarland.de) Videopräsentationen zur Verfügung gestellt. Diese Aktion richtet sich an Menschen mit Augenerkrankungen, Angehörige und alle Interessierten. Unter den Telefonnummern (0 68 41) 1 61 22 20 und 1 61 22 21 stehen die Experten zur Verfügung.

Impuls für dieses Angebot, so die Augenklinik in der Ankündigung der Telefonaktion: Gesunde Augen spielten von klein auf eine wichtige Rolle für die Entwicklung von Kindern und bis ins hohe Alter trage ein gutes Sehvermögen dazu bei, sein Leben aktiv und selbstbestimmt zu gestalten. Dass ein schlechtes Sehvermögen den Alltag stark einschränke, wüssten dabei alle Menschen. Wie allerdings bei vielen Augenkrankheiten geholfen werden könne und dass oft sogar Blindheit vermeidbar sei, das wisse eben nicht jeder.„Auch in diesem so ungewöhnlichen Jahr möchten wir den Welttag des Sehens zu einer bunten und vielfältigen Kampagne-Woche machen – trotz Corona, gemeinsam mit den Menschen. Mit unserer Telefonaktion wollen wir umfassend über gutes Sehen sowie die Chancen der Früherkennung informieren und aufzeigen, welche Hilfsmittel und Therapien es gibt“, so Professor Berthold Seitz, Direktor der Klinik für Augenheilkunde am UKS.