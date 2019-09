Umbrüche sind das Thema : Wieder Tag des offenen Denkmals

Homburg Am Sonntag, 8. September, findet wieder der „Tag des offenen Denkmals“ statt. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Auch im Homburger Raum kann man sich umschauen.

