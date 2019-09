Blick hinter die Kulissen : Kunstschaffende öffnen ihre Ateliers

Ingrid Lebong gibt Einblick in ihre Werke unter dem Motto „40 Jahre künstlerisches Arbeiten“. Foto: Peter Koecher/peter koecher

Bexbach/Reiskirchen Künstlerinnen und Künstler laden zu Tagen des offenen Ateliers am 3. und 4. September- wochenende. Mit dabei sindPeter Köcher, Ingrid Lebong und Ute Gortner.

An den Tagen des offenen Ateliers, veranstaltet vom Berufsverband Bildender Künstler (BBK) Rheinland-Pfalz, beteiligen sich rund 250 Kunstschaffende in Rheinland-Pfalz und – auf Einladung des BBK – auch Akteure aus dem grenznahen Saarland: Mit dabei sind 2019 in Bexbach Peter Köcher und Ute Gortner sowie in Reiskirchen Ingrid Lebong. Die Künstler stehen während der Offenen Ateliers für erläuternde Gespräche über ihre Arbeiten und künstlerischen Positionen zur Verfügung.

Ingrid Lebong ist mit ihrem Atelier umgezogen: In den neuen Räumen iin der Antoniusstraße 3 in Reiskirchen ist am 21. und 22. September von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Lebongs Thema lautet dieses Jahr: „40 Jahre künstlerisches Arbeiten – von der Skulptur über das Aquarell zur Mischtechnik“. Dazu kündigt die Künstlerin an: „Die Tonskulpturen der ersten Jahre sind inzwischen ersetzt durch Objekte aus Holz, die ich teilweise mit Metall in Verbindung bringen lassen. Licht und Schatten lassen die zarten Formen und Arbeitsspuren erst sichtbar werden. Der Einstieg zur Malerei kam über das Aquarell, bei dem man noch erkennen konnte, dass für mich das Erfassen von Eindrücken aus Natur, Landschaft, atmosphärischer Stimmung und Architektur Grundlage ist. Der Übergang zur Malerei der Mischtechnik ist ein Experiment aus ausgeählten Farben in einem bestimmten Farbklang. Farbe, zum Teil lasierend aufgetragen in vielen Schichten, unterschiedlichen Helligkeitsstufen, die eine Räumlichkeit schaffen. Es entsteht meist eine Aufhellung zum Hintergrund hin. Den hellsten Part übernimmt der unbearbeitete Malgrund. Eingeschlossen in dunkle Farbbahnen lädt sich diese Leere mit Energie auf. Der Zufall, die Improvisation und Überraschung sind eingebundene Teile meines künstlerischen Schaffensprozesses.“

Peter Köcher beteiligt sich am Tag des offenen Ateliers. Foto: Peter Köcher/peter koecher

Auch Peter Köcher aus Bexbach lädt Kunstinteressierte zum Besuch: Köcher wurde vor kurzem mit dem Perron-Kunstpreis der Stadt Frankenthal in der Sparte Plastik ausgezeichnet. Mit der abgebildeten Arbeit aus der Werkserie „_AUFZeichnungen_“ konnte sich Köcher gegen 309 weitere eingereichte Kunstwerke durchsetzen. Bei dieser Werkserie handelt es sich um Lichtpausen von alten Konstruktions- und Bauplänen. Über 1000 dieser auf DIN-A4-Größe gefalteten Pläne konnten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist entsorgt werden. Statt sie zu schreddern, entschloss Köcher sich dazu, sie in den Kunstkontext zu überführen. So wurde ein Teil der Pläne entfaltet und in Lagen von 50 bis 60 Stück aufeinander geklebt und mit Stahlschrauben verklemmt. Die letzte Schicht ist mit Alkydharzlack überarbeitet, so dass die ursprünglichen Zeichnungen entfremdet und gleichzeitig konserviert wurden. Peter Köcher gibt am 28. und 29. September von 14 bis 19 Uhr in seinem Atelier im Steigerweg 15 in Bexbach und auf Nachfrage in seiner Produzentengalerie in der Rathausstraße 16, einen Einblick.

Zwischen Naturdarstellung und Abstraktion: eines der Werke von Ute Gortner. Foto: Gortner