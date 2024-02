Tag des Gesundheitsamtes Spielerisch etwas über Gesundheit lernen

Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises beteiligt sich am „Tag des Gesundheitsamtes“ am Dienstag, 19. März, wie es vonseiten des Landratsamtes heißt. Unter dem aktuellen Motto „Soziale Ungleichheit und Gesundheit“ sind alle Bürgerinnen und Bürger von 11 bis 16 Uhr auf den Christian-Weber-Platz in Homburg eingeladen. Dort können sie mit den Mitarbeitenden aus allen Bereichen des Gesundheitsamtes ins Gespräch kommen und sich über die umfänglichen Aufgaben des Gesundheitsamtes informieren.