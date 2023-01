Nazi-Terror : Gedenken an die Opfer des Holocausts

Am Warschauer-Ghetto-Ehrenmal: Theophil Gallo (links) und Adam Krzyszton, Landrat des Kreises Lancut/Polen. Foto: Violetta Frys

Homburg Der 27. Januar ist internationaler Tag des Erinnerns an die Gräueltaten des Nationalsozialismus‘. Landrat Theophil Gallo schreibt dazu.

Seit 1996 ist der 27. Januar als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus gesetzlich verankert. Im Jahr 2005 haben die Vereinten Nationen dieses Datum zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts erklärt. Dieses Datum wurde gewählt, weil am 27. Januar 1945, also kurz vor Kriegsende, das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, in dem während des Zweiten Weltkrieges mehr als eine Million Menschen ermordet wurden, durch die Truppen der Roten Armee (Heer und Luftstreitkräfte Sowjetrusslands) befreit wurde.

Schätzungen zufolge reicht die Zahl der Opfer des Nationalsozialismus bis zu 80 Millionen Menschen. Landrat Theophil Gallo erklärt hierzu in einer Pressemitteilung: „Das ist eine schier unvorstellbare Zahl, die mich nach wie vor erschüttert. Nur noch wenige Zeitzeugen weltweit können vom Horror des Holocaust aus eigener Erfahrung erzählen – wenn sie überhaupt jemals die Kraft dazu fanden, ihr Schweigen zu brechen über die Gräueltaten, die sie über sich ergehen lassen mussten. Doch auch ihre Stimmen werden irgendwann verstummen. Nicht nur deswegen bleibt der 27. Januar ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Erinnerungskultur.“ Die Erinnerungskultur spiele für ihn persönlich, aber auch als Landrat des Saarpfalz-Kreises eine wichtige Rolle. Menschen wie Willi Graf oder die Geschwister Scholl, Angehörige der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, seien zu Recht Namensgeber für zwei unserer weiterführenden Schulen im Saarpfalz-Kreis. Sie seien Vorbilder. „Aufgrund ihrer Kriegserfahrungen, ihrer freiheitlichen Staatsauffassung und überzeugt von einem gelebten Christentum widersetzten sie sich im vollen Bewusstsein über mögliche Konsequenzen ihres Handelns dem kriminellen System des Nationalsozialismus. Sie brachen nicht die Gesetze, ein Vorwurf, mit dem die Nazi-Schergen Hitlers ihr Handeln zu rechtfertigen versuchten. Sie brachen das Schweigen. Und bezahlten dafür mit ihrem Leben“, so Gallo weiter. Es sei unsere heutige Verantwortung und damit Pflicht, die Erinnerung an Menschen wie sie aufrechtzuerhalten.

Der Landrat erinnert auch an das schreckliche Schicksal der Familie Ulma aus Markowa im Landkreis Lancut, dem Partnerkreis des Saarpfalz-Kreises, das Zeugnis liefert für das Leid von Millionen von Menschen, die während des Zweiten Weltkrieges dem Terror zum Opfer fielen. Die Familie wurde im März 1944 von deutschen Besatzern erschossen, weil sie eineinhalb Jahre lang acht Jüdinnen und Juden in ihrem Bauernhof versteckt hielt, um sie vor der Deportation zu schützen. Ende des vergangenen Jahres hatte der Vatikan den Märtyrertod des Ehepaares Josef und Wiktoria Ulma und ihrer sieben Kinder anerkannt und damit den Weg frei gemacht für die Seligsprechung.