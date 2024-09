Echte Einblicke in die Polizeiarbeit Von SEK bis Diensthunde – Tausende blicken beim Tag der Polizei in Kirkel hinter die Kulissen (mit Fotos)

Am Sonntag war richtig was los in Kirkel-Neuhäusel. Zum zweiten Mal wurde auf dem Gelände des noch recht neuen Polizeizentrums „Guy Lachmann“ der „Tag der Polizei“ gefeiert. Für die einigen Tausend Gäste bedeutete das über den Tag hinweg zahlreiche Vorführungen, Informationsangebote, spannende Einblicke in den Dienstalltag der saarländischen Polizei – und einiges mehr.