Tag der Organspender Eine neue Niere ist ein neues Leben

Jedes Jahr findet am ersten Samstag im Juni der Tag der Organspende statt. Mit dem Aktionstag soll aufgeklärt und für die Organspende geworben werden (wir berichteten). Aber auch der Dank an die Spender sowie deren Familien steht im Mittelpunkt. Grund genug, einmal nachzufragen, wie es mit den Organspenden am Universitätsklinikum in Homburg steht.