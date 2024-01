Tag der offenen Tür Eine Schule mit Alleinstellungsmerkmal

Erbach · Beim Tag der offenen Tür an der Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn präsentiert sich die Schule als ein moderner Ort des Wissens und bot den Interessenten Einblicke in das umfangreiche Angebot an der Erbacher Einrichtung.

09.01.2024 , 15:17 Uhr

Schulhund Bruno war der Star des Schnupperunterrichts beim Tag der offenen Tür der Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf

Als die saarländischen Gymnasien noch das Abitur in acht Jahren anboten (G8), schien die Gemeinschaftsschule mit der Möglichkeit, auf diesem Weg die Hochschulreife in neun Jahren abzulegen, für Eltern als echte Alternative. Doch G8 ist im Saarland bekanntlich Geschichte. Hat das den Gemeinschaftsschulen in Sachen Attraktivität geschadet?