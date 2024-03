Tag der offenen Tür Jugendkulturzentrum vor Generationswechsel

Mit selbstverwalteten Jugendzentren wie dem Homburger Jugendkulturzentrum (Jukuz) ist das so eine Sache, buchstäblich eine Generationensache. Was in einem solchen Juz geht und was nicht, bestimmen die Jugendlichen selbst. Ist dann eine Generation am Start, die jung, energiegeladen und kreativ ist, entwickeln sich solche Orte zu echten Magneten für junge Leute. Steht aber ein Wechsel an, aus Jugendlichen werden eben junge Erwachsene mit anderen Zielen und Verpflichtungen, dann ist es wichtig, dass eine nächste Generation die Führung übernimmt.