Offene Türen : Für Kinder sind Spenden wichtig

HOMBURG Die Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland hatte am Uniklinikum zum Tag der offenen Tür eingeladen. Wie viele andere Veranstaltungen am Samstag auch, litt das Fest unter dem Regen. Ein großes Zelt schützte die Besucher aber vor dem schlechten Wetter.

In Deutschland erkranken jährlich etwa 1800 Kinder akut an Leukämie oder bösartigen Tumoren. Im Vergleich zur Häufigkeit anderer Erkrankungen im Kindesalter erscheint diese Zahl relativ niedrig. Sie erhält jedoch aufgrund der Bedrohung, die Krebs für das Leben der Kinder darstellt, eine schwerwiegende Bedeutung. Ina Ruffing ist die 2. Vorsitzende des Vereins. Die 60-Jährige ist bereits seit 1989 im Verein tätig: „Es kommen die Porsche-Freunde Saar-Mosel und fahren mit den Kindern übers Gelände. Auch die GoldWing-Freunde von der Mosel haben sich ebenfalls angesagt und bieten ebenfalls Rundfahrten an. Dann gibt es noch Bastelangebote und Kinderschminken“, berichtete Ruffing zu Beginn der Veranstaltung. Gerade sei eine Erzieherstelle zu drei Viertel ausgeschrieben. „Die Bewerbungen laufen und werden von der Klinik ausgeschieben, wir finanzieren das Ganze. Außerdem gibt es unser Großprojekt - den Bau des Hauses des Kindes und der Jugend. Wir haben bei der Deutschen Kinderkrebshilfe den Förderantrag gestellt. Es folgt noch der Förderantrag bei Saartoto. Und nächste Woche folgt ein Gespräch mit Ministerin Monika Bachmann. Nächstes Jahr müssen wir dann loslegen. Momentan sind wir noch dran, 1,5 Millionen Euro an Spendengeldern zusammenzubekommen“, ergänzte die 2. Vorsitzende. Das Projekt habe ein Volumen von drei Millionen Euro. Vor dem großen Festzelt fiel den Besuchern ein Stand mit Marmelade-Gläsern ins Auge. Er wurde von Ulrike Commercon betrieben. Sie gehört dem Vereinsvorstand an und ist selbst betroffene Mutter. „Die Marmelade ist nur von mir hergestellt worden. Es gibt hier Sorten für jeden Geschmack und jeden Anlass. Die Gläser kommen meist von Elternseite her. Das Obst besorge ich selbst - auch aus dem eigenen Garten“, so Commercon. Jedes Jahr kämen einige Besucher nur wegen der Marmelade zum Fest. Der Verkauf würde ehrenamtlich gestemmt - für den guten Zweck.