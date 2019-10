Bis 31. Oktober in Homburg : Ausstellung wendet sich gegen Lebensmittelverschwendung

In Deutschland landen Tonnen von Lebensmitteln im Müll.In einer aktuellen Ausstellung im Homburger Saarpfalz-Gymnasium geht es darum, diese Verschwendung einzudämmen. Foto: dpa/Frank May

Homburg Lebensmittel retten kann ganz einfach sein. Wie, das zeigt die Wanderausstellung „Love The Waste – verteilen statt verschwenden“, die jetzt im Saarpfaz-Gymnasium (SPG) zu sehen ist. In der Wanderausstellung werden dem Betrachter wichtige und leicht umsetzbare Tipps zur Lebensmittelrettung an die Hand gegeben.

Konzipiert wurde die Ausstellung von Tafel Deutschland anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Tafelbewegung.

18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jährlich im Müll – dabei wäre der Großteil der Verschwendung vermeidbar, hieß es in einer Pressemitteilung weiter zum Hintergrund. Die Tafel Homburg mache mit der Wanderausstellung „Love The Waste“ auf die Ausmaße der Lebensmittelverschwendung aufmerksam. Die Ausstellung ist unterteilt in die Themenbereiche Lebensmittelerzeugung und -verarbeitung, Handel, Außer-Haus-Verpflegung und Privatverbrauch. Sie richtet sich an Erwachsene und Kinder gleichermaßen und gibt leicht umsetzbare Tipps zur Lebensmittelrettung.

Roland Best. Foto: Ulrike Stumm

„Wir müssen endlich zu einem Umdenken kommen und bewusster mit den Ressourcen unserer Erde umgehen“, sagt Roland Best, der Vorsitzende der Tafel Homburg. „Was die Tafeln im Großen tun, dazu kann auch jeder im Kleinen beitragen. Denn jährlich 82 Kilogramm verschwendete Lebensmittel pro Person sind einfach viel zu viel. Und wer sich darüber hinaus als Lebensmittelretter oder Lebensmittelretterin engagieren möchte, ist bei uns herzlich willkommen, so Best weiter.

Die Schau sei „in kleines Mosaiksteinchen im Lebensumfeld der Schüler“, sie diene als wichtige persönliche Motivation, sich mit dem Thema „Abfall“ auseinanderzusetzen. In der Hoffnung, das Thema in den Alltag zu tragen“, so kommentiert es Eva Rischmann, Lehrerin für Erdkunde und Biologie am Saarpfalz-Gymnasium.