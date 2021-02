Einbruchsversuch in Erbach : Gescheiterter Wohnungseinbruch

Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Erbach Ein oder mehrere Täter versuchten im Zeitraum von Freitag, 22. Januar, bis Mittwoch, 3. Februar, in ein beidseitig angebautes Einfamilienhaus in der Reiskircher Straße in Erbach einzusteigen. Dabei wurde vergebens versucht, die zur Straße gelegene Eingangstür des Anwesens aufzubrechen, wie die Polizei mitteilt.

Nachdem die Tat misslang, flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. An der Eingangstür entstand Sachschaden.