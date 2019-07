Kriminalpolizei : Einbruch im Vogelbacherweg

Unbekannte Täter sind im Vogelbacherweg in Erbach in ein Radsportgeschäft eingestiegen. Den Tatzeitraum gibt die Polizei von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, an. Bei dem Einbruch wurden diverse Fahrräder im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet.

Zudem entstand ein Sachschaden. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.