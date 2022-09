Tanzsport : Homburger Tänzer-Ehepaar verteidigt seinen Titel

SaarPfalz-Kreis/Saarbrücken Saarlandmeisterschaft: Susanne Kribelbauer-Duhl und Stephan Duhl vom Rock’n’Roll-Club gewinnen Gold.

n der Sonderklasse der Senioren II (ab 45 Jahre) in den Standardtänzen eine saarpfälzische Angelegenheit. Im ATSV-Sportheim kam es zum Duell zwischen Stephan Duhl und Susanne Kribelbauer-Duhl vom Rock’n’Roll-Club Homburg gegen Axel und Susanne Brauer von Blau-Gold St. Ingbert. Auch wenn die Homburger am Ende alle fünf Tänze für sich entschieden, war es dennoch knapp – denn die St. Ingberter holten sich sieben der 25 Bestnoten: Tango, Wiener Walzer und Quickstep gingen jeweils in einer engen 3:2-Entscheidung an das Ehepaar Duhl/Kribelbauer-Duhl, das damit seinen Titel verteidigten.