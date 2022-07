Brendan Keeley trat in Homburg auf : Sympathischer Ire kommt in Mandy‘s Lounge

Sympathischer Glatzkopf: Der irische Singer/Songwriter Brendan Keeley gastierte in Mandy’s Lounge. Foto: Sebastian Dingler

Homburg Bei einem jüngsten Auftritt in Mandys Lounge begeisterte der Ire Brendan Keeley sein Publikum. Doch es gab auch kritische Stimmen.

Dass jemand mit mehreren Chart-Erfolgen in Mandy’s Lounge auftritt, kommt dort nur selten vor. Der Ire Brendan Keeley kann das aber von sich behaupten, auch wenn es „nur“ die irischen Charts waren. Sieben seiner Songs erreichten die irischen Top Ten. Besonderes Markenzeichen des Sängers: seine außergewöhnliche Stimme.

In ihr liegen Rauheit und Klarheit gleichermaßen. Darauf angesprochen, meinte der Sänger: „Ich komme aus Tullamore, wo man viel Whiskey trinkt. Außerdem habe ich früher, als noch geraucht wurde, viel in Bars gespielt.“ Das Repertoire enthielt einige irische Traditionals: „Whiskey in the Jar“ beispielsweise, das man vor allem in der Version von Thin Lizzy kennt. Hier forderte Keeley das Publikum auf, das „Mush-a ring dumb-a do dumb-a da“ im Refrain mitzusingen – erst langsam, denn schneller, dann „full speed“. Nach zehn Bieren ginge das leichter, meinte der Ire, der sowieso zum Scherzen neigte. Bevor er fotografiert wird, wolle er sich noch die Haare richten, meinte der Glatzkopf. Ein anderes irisches Volkslied ist bei uns durch den Schlager „An der Nordseeküste“ bekannt. Keeley sang natürlich das Original, „The Wild Rover“. Auch das spaßige Trinklied „Seven Drunken Nights“ kam einem bekannt vor:

Das hatte in den Siebzigern Mike Krüger unter dem Titel „Trunkenbold“ aufgenommen. Aber es gibt auch Songs, die den umgekehrten Weg gegangen sind: Der Schlager „Die kleine Kneipe“ von Peter Alexander wurde mit englischem Text ein Erfolg in Irland. Wobei Keeley erklärte, es sei in irischem Englisch gesungen worden: „Das ist das Englisch, das die Engländer nicht verstehen.“ Für den eigenen größten Hit, „I’ll Always Be Lonely“, benutzte der Sänger eine Playbackspur, Stimme und Gitarre blieben aber live. Genauso machte er das bei dem Song „Heart & Soul“ („der war in Irland auf Platz sechs“), den er den Hinterbliebenen des Amoklaufs von Winnenden widmete. Vielseitigkeit bewies Keeley, als er, ebenfalls zum Playback, ein Stück auf der Panflöte spielte. Das Instrument möge er einfach, auch wenn es nicht aus Irland kommt. Er spiele es aber auf eine irische Art. Eine irische Flöte und ein Banjo kamen auch noch zu Ehren bei diesem abwechslungsreichen Konzert. Zunächst habe man nichts von ihm und seinem ersten Song wissen wollen.