Fußball-Verbandsliga Nordost „Zu null“: Schwarzenbach hält sich erstmals schadlos

Dieser Sieg war nicht nur wegen der Punkte wichtig: Der Fußball-Verbandsligist SV Schwarzenbach hat am Sonntag vor etwa 150 Zuschauern sein Heimspiel gegen den FC Freisen mit 3:0 (1:0) gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Max Murr sammelte Selbstvertrauen – denn sie blieb zum ersten Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentor. In den drei vorangegangenen Partien hatte es 15 Mal im Kasten des SV Schwarzenbach geklingelt. Die 15 Gegentreffer sind aber auch nach dem vierten Spieltag noch der schwächste Wert in der Verbandsliga Nord-Ost.