Hallenmasters Das Endspiel wird zum Wechselbad der Gefühle

Ann-Katrin Hippchen hat den SV Dirmingen am Sonntag zum Sieg beim Bank-1-Saar-Cup der 1. FFG Homburg in der Sporthalle der Erbacher Sandrennbahnschule geschossen. Bei dem Qualifikationsturnier zum Volksbanken-Hallenmasters des Saarländischen Fußball-Verbandes, das am 18. Februar in der Multifunktionshalle an der Saarbrücker Sportschule stattfindet, traf der Verbandsligist im Finale auf Liga-Rivale DJK St. Ingbert. In der Verlängerung sorgte Hippchen 53 Sekunden vor dem Ertönen der Schluss-Sirene für den 2:1-Siegtreffer. In der regulären Spielzeit hatte Franziska Schmittberger den SV Dirmingen mit 1:0 in Führung gebracht, ehe in der letzten Sekunde der St. Ingberterin Leticia Heydt per Weitschuss der Ausgleich gelang.