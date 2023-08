Vereinsporträt: SV Bruchhof-Sanddorf Beim SV arbeitet man eng zusammen

Den SV Bruchhof-Sanddorf gibt es bereits seit 1920. Ein Mensch, der den Verein über Jahrzehnte mitgeprägt hat, ist Werner Kunz. Der langjährige erste Vorsitzende ist 64 Jahre alt und wohnt ganz in der Nähe vom Sportplatz. Kunz ist beim Unternehmen Bosch als kaufmännischer Angestellter in der Personaladministration tätig. Im kommenden Jahr tritt er dann seine Rente an. Fußballerisch fing alles bei ihm im Alter von neun Jahren in der E-Jugend des SV an. Anschließend verbrachte Kunz bis zur ersten Saison bei den A-Junioren seine Fußballzeit auf dem Sportplatz am Kehrberg. Es folgte eine Fußballpause. „1980 wurde ich dann im Rahmen der Feier zum 60. Vereinsjubiläum darauf angesprochen, ob ich nicht noch einmal Lust hätte, mich im Verein zu betätigen.“ Er fing als Angreifer an und rückte mit zunehmender Zeit immer mehr in die Defensive zurück. In späteren Jahren gelang Kunz der feste Durchmarsch in die erste Mannschaft. Erst im Jahr 1996 war dann Schluss mit der Aktivenlaufbahn. „Ab und an half ich auch noch danach aus, weiter ging es dann für mich aber bei den Alten Herren, wo ich heute zwar nicht mehr spiele, aber immer noch gerne mittrainiere“, erzählt der 64-Jährige.