Schlemmen und was Gutes tun Suppenküche öffnet auf dem Marktplatz

„Jeder ist willkommen, bezahlt seine Suppe und gibt so viel, wie ihm die Suppe wert ist. Wer mehr zahlt, finanziert dem Nächsten die Suppe“, so die Idee von Giuseppe Nardi. Daher sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich von der vorweihnachtlichen Aktion begeistern zu lassen und zum Suppe essen auf den Marktplatz zu kommen, heißt es in der Mitteilung weiter – um damit was Gutes zu tun.