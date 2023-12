Hohe Summe für die Tafel in Homburg Suppenküche mit einem Rekordergebnis

„Die Aktion ,Ein Herz für Menschen’ findet seit 2018 statt und wurde von der Bevölkerung in diesem Jahr so gut angenommen wie noch nie, an allen drei Tagen waren wir ausverkauft“, resümiert Nardi. „Unser Ziel, Menschen bei einem Teller Suppe miteinander ins Gespräch zu bringen und gleichzeitig mit den Spenden lokale Projekte zu unterstützen, wurde bei Weitem übertroffen.“ Trotz wenig winterlicher Temperaturen haben die Bürgerinnen und Bürger das Angebot gut angenommen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Suppenmix mit Linseneintopf, Gulaschsuppe vom Rind und Kartoffelsuppe erfreute sich großer Beliebtheit.