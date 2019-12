Harsche Kritik an der Stadt : Streit um Beleuchtung bei Erbacher Markt

Erbach Friedrich Herz, der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Vereine, kritisiert beim Weihnachtsmarkt die Stadt scharf. Und behauptet, dass der Markt überhaupt dort stattfinde, sei vor Jahren seine Idee gewesen.

Diese Woche habe er an Homburgs Bürgermeister Michael Forster (CDU) einen Brief geschrieben, aber noch keine Antwort bekommen. Die Stadt Homburg könne mehr tun für Erbach, den größten Stadtteil. Dafür bekam Herz Applaus von den zahlreichen Anwesenden. Diese Einschätzung bekräftigte auch Gabriele Lapp, Vorsitzende des SSV Erbach. Die Stadt Homburg würde ihre Probleme oft an Erbach weiterreichen.

Hardy Scherer, der langjährige Vorsitzende der Stadtteilkonferenz, und Forster hätten die Idee zum Weihnachtsmarkt gehabt, nachdem der Luitpoldplatz umgestaltet worden war. „Wir dachten, da müssten wir eine Festivität veranstalten.“ Friedrich Herz und Hansi Bernd seien die Mitstreiter gewesen und hätten natürlich bei der Umsetzung mitgeholfen. Außer dem wenig weihnachtlichen Disput gab es bei der Eröffnung aber auch Erquickliches zu erleben. So sangen die Kinder der Luitpoldschule mehrere Weihnachtslieder, darunter sogar Jingle Bells auf Englisch, Deutsch und Französisch. Die Melodie spielten die Grundschüler dabei auf so genannten Boomwhackers, das sind Ton erzeugende Plastikröhren. Der frisch zum ersten Vorsitzenden der Stadtteilkonferenz gewählte Friedrich Burgard war ebenso anwesend wie die zweite Vorsitzende Christine Becker (SPD), die ja auch Beigeordnete der Stadt Homburg ist.

Wie immer moderierte Simone Georg als „Erbacher Nikoläusin“ die Eröffnung. Alle freuten sich, dass es am Samstagnachmittag nicht regnete. Außerdem herrschten recht milde Temperaturen, sodass an und in den 17 Ständen niemand frieren musste. In diesem Jahr machten mit: Pro Seniore, der Verein „Fels der Hoffnung“, die FDP, der Förderverein Luitpold, der Obst- und Gartenbauverein Erbach, die SPD, die CDU, der SSV Homburg-Erbach, der Imkerverein Homburg-Sanddorf, Die Alten Herren der SG Erbach, die Evangelische Stadtmission, der Jugendtreff Checkpoint und die Sandrennbahnschule.