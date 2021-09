Verkehrssicherheit in Kirrberg : Grüne Figuren sollen Autofahrer abbremsen

Eine von vier grünen „Streetbuddys“ wurde am Kreisel in der Kirkeler Ortsmitte befestigt. Foto: Jürgen Kruthoff/Stadt Homburg

Kirrberg In Kirrberg wurden vier sogenannte „Streetbuddys“ aufgehängt. Privatinitiative wurde von Kreis und Stadt unterstützt

Um die Aufmerksamkeit von Autofahrerinnen und Autofahrern gerade jetzt zu Beginn der Schulzeit nach den Sommerferien zu erhöhen, wurden in der Ortsmitte von Kirrberg in unmittelbarer Nähe zur Grundschule und zur Kindertagesstätte vier sogenannte „Streetbuddys“ montiert. Diese Figuren, befestigt an Straßenlaternen am Kreisel beziehungsweise an Zufahrten zu diesem Kreisel, sollen darauf hinweisen, dass in diesem Bereich häufig Kinder und damit Verkehrsanfänger unterwegs sind, heißt es vonseiten der Stadt.