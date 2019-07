Baustellen in Homburg : Jetzt ist die Kirrberger Straße dran

Noch läuft der Verkehr auf der Kirrberger Straße wie gewohnt, ab Mitte August allerdings wird eine rund siebenmonatige städtische Baustelle in drei Abschnitten diesen Zubringer vom und zum Uniklinikum für den Verkehr sperren. Foto: Thorsten Wolf. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Die Baustellen in und um Homburg reißen nicht ab. Ist ein Behinderung weg, kommt schon gleich die nächste.

Es ist ja nicht so, dass es an Baustellen in Homburg mangelte, auch nicht in „bester Lage“. Erst seit wenigen Wochen ist die Route von der Autobahn A8 durch Limbach wieder frei.

Dort hatte der Landesbetrieb für Straßenbau als Teil von Sanierungen von Landesstraßen auch den Kreisel für rund vier Wochen komplett gesperrt. Auf den Hautpverkehrsachsen in Homburg selbst besteht aktuell noch am augenfälligsten die Baustelle der Homburger Stadtwerke im Bereich der Saarbrücker Straße zwischen der Kreuzung Beeder Straße und der Kreuzung mit der B 423.

Info Die Baustelle wird sehr lange dauern Von Mitte August 2019 bis März 2020 wird die Kirrberger Straße im Breich zwischen Unterer Allee und Ringstraße in insgesamt drei Bauabschnitten Schauplatz einer Großbaustelle sein. Grund für die Arbeiten sind umfangreiche Kanalsanierungsmaßnahmen der Stadt Homburg. Die Umleitung aus dem Bereich der Homburger Innenstadt erfolgt über die Untere Allee, die Robert-Koch-Straße hin zur Ringstraße und, in Gegenrichtung, über die Robert-Koch-Straße wieder zurück zur Oberen Allee.

Hier sollen die Arbeiten Ende Juli beendet sein. Zur Ruhe kommt die Stadt aber auch dann wohl nicht, schon ab Mitte August rückt die Kirrberger Straße zwischen Unterer Allee und Ringstraße in den Fokus. Dort ist die Stadt Homburg selbst Träger der Baulast, in diesem konkreten Fall stehen umfangreiche Kanal-Bauarbeiten an, gleichzeitig sollen Hausanschlüsse saniert werden.

Für den Verkehr bedeutet das eine deutliche Veränderung, gehört die Kirrberger Straße doch in diesem Streckenabschnitt zu den wichtigsten Routen aus dem Bereich der Homburger Innenstadt hinauf zum Universitätsklinikum und wieder zurück. Diese Veränderungen werden auch keinen kurzfristigen Charakter haben – bis März 2020 sollen die Arbeiten dauern, so die Stadtverwaltung in einer schriftlichen Ankündigung der Baumaßnahme. „Beginnen werden die Arbeiten in der 33. Kalenderwoche. Die Arbeiten sind in drei Bauabschnitte unterteilt, die insgesamt von der Storchenstraße bis zur Ringstraße reichen“, heißt es da weiter.

Abweichend von der ursprünglichen Bauplanung soll nun mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen werden. „Dieser Bauabschnitt reicht von der Virchowstraße bis zur Lieselottenstraße. Für diese Baumaßnahme sind derzeit acht Wochen vorgesehen. Der zunächst als erster Bauabschnitt vorgesehene Bereich liegt zwischen der Storchen- und der Virchowstraße, der dritte Abschnitt von der Lieselotten- bis zur Ringstraße“, wie die Stadt mitteilt.

Was die Autofahrer nun am meisten interessieren wird: Wie wird der Verkehr so gelenkt, dass es gerade zu den Schichtwechsel-Zeiten am Universitätsklinikum nicht zu mehr Verkehrsbehinderungen kommt als nötig? Die offizielle Umleitung sieht vor diesem Hintergrund so aus: Für die Dauer der gesamten Baumaßnahme erfolgt für den Verkehr aus Richtung Innenstadt kommend eine Umleitung über die Untere Allee, dann in die Robert-Koch-Straße und auf die Ringstraße.

In Richtung Innenstadt erfolgt die Umleitung folgerichtig in umgekehrter Reihenfolge über die Ringstraße, die Robert-Koch-Straße und dann die Obere Allee. Damit verlagert sich die Route faktisch in Richtung Waldstadion. „Der Durchgangsverkehr wird gebeten, diesen Bereich zu umfahren“, so die Stadtverwaltung mahnend.

Jan Emser von der Pressestelle der Stadt: „Wir hoffen auf Verständnis. Mit einer avisierten Bauzeit von rund sieben Monaten ist es gerade für die Anwohner eine schwierige Zeit, die mit einigen Einschränkungen einhergeht. Dennoch ist die Erneuerung des Kanals, der teilweise schon 90 Jahre alt ist, unvermeidlich. Aufgrund der kompletten Erneuerung des Bauwerks auf einer Länge von rund 440 Metern - die Arbeiten sind größtenteils nur in offener Bauweise möglich - ist eine Vollsperrung notwendig, da der Kanal meist in der Straßenmitte verläuft. Wir hoffen, dass die Arbeiten sehr zügig ausgeführt werden können.“

Mit der erneuten Baustelle auf einer wichtigen Homburger Verkehrsader wird sich ab Mitte August die Lage für Autofahrer erneut als schwieriger darstellen als üblich. Weitere Informationen zu dieser und anderen Baustellen gibt die Stadt auf ihrer Internetseite www.homburg.de unter der Rubrik „Aktuelle/Baustellen“.