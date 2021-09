Straßenschäden in Homburg : Schlaglöcher werden zum Biotop

Biotop Lagerstraße mit Froschteich: So hat der Fotofraf Hartmut Petrus die Schlaglöcher ironisch dargestellt. Für viele Anwohner ist der Zustand der Straße ein Ärgernis. dennoch werden sie sich gedulden müssen, die Lagerstraße steht noch nicht in der Prioritätenliste der Stadt. Foto: Hartmut Petrus

Homburg Anwohner der Homburger Lagerstraße ärgern sich über Schäden in der Straße. Der Kaltasphalt hat sich gelöst und gibt tiefe Löcher frei.

Schlechte Straßen, Geholper über Schlaglöcher und Gefahr für Radfahrer – das ist jedes Jahr im Frühjahr ein Thema nach der Schneeschmelze. Nun hat es im vergangenen Winter mäßig geschneit, aber die Straßen sind dennoch nicht gerade in einem Top-Zustand. Ein großes Problem besteht nach Ansicht der Bewohner in der Lagerstraße in Homburg.

Der Anwohner Hartmut Petrus kam in unsere Redaktion, um den Ärger der Anwohner zu überbringen. Eine entsprechende Fotomontage lieferte er gleich mit: ein Schlagloch, das so tief ist, dass sich darin ein Frosch-Biotop entwickelt hat. Das erinnert ein wenig an den bekannten Witz: Ein Angler kommt herbei, aber vor dem Schlagloch steht: „Verboten, hier zu angeln“.

Nun, laut Stadtverwaltung wird in der Lagerstraße zwar noch nicht geangelt, „aber die Situation ist bekannt“, betont Stadt-Pressesprecher Jürgen Kruthof. Aus Sicht der Tiefbauabteilung der Stadt Homburg weise die Fahrbahn in der Lagerstraße tatsächlich Schadensbilder auf, „diese lassen tiefergehende Schäden und einen zweifelhaften Unterbau vermuten“, heißt es in einer Mitteilung.

Eine reine Deckensanierung sei daher nach aktuellen Erkenntnissen aus technischer und wirtschaftlicher Sicht nicht zielführend. Vielmehr sei eine Baugrunduntersuchung durch Bohrungen zum Schichtaufbau geplant. Erst, wenn der Untergrund geklärt sei, könne man über eine neue Straßendecke sprechen.

Im gesamten Bereich der Lagerstraße sei eine „umfassende Überplanung mit allen Konsequenzen aus technischer Sicht erforderlich“, heißt es dazu weiter aus der Tiefbauabteilung, jedoch sei dieses Vorhaben mit Blick auf eine zuletzt eher niedrige Priorisierung im Vergleich zu anderen Problembereichen im Stadtgebiet noch nicht weiter voran getrieben worden.

Will heißen: es ist zwar bekannt, dass die Lagerstraße in schlechtem Zustand ist, aber um andere Straßen im Stadtgebiet ist es noch schlechter bestellt, so dass die Lagerstraße erst einmal warten muss. Ob und wann die Lagerstraße drankomme, lasse sich derzeit allerdings nicht sagen, so die Stadtverwaltung weiter. Dass auch die Gehwege nicht im besten Zustand sind, ist ebenfalls bekannt: es sei ein „Flickwerk verschiedener Materialien, Art und Güte“.

Nun ist die Klage über notdürftig geflickte Straßen und holprige Gehwege so alt wie die Straßen selbst. Das Problem, so Kruthoff, liege meist beim Kaltasphalt, mit dem üblicherweise nach dem Winter die Löcher gestopft würden, „aber da ist natürlich immer die Gefahr gegeben, dass dieser Asphalt wieder aufbricht“. Was angesichts von Hitze und eindringender Feuchtigkeit auch durchaus im Sommer passieren kann.

Wirklich Abhilfe schaffe nur das Aufbringen einer ganz neuen Teerdecke – sofern der Untergrund in gutem Zustand ist. Aber da diese Kosten auf die Anwohner umgelegt werden, verstumme der erste Protest oftmals sehr schnell. Im Fall der Lagerstraße wären die Anwohner allerdings schon froh, die Löcher würden erneut mit Kaltasphalt verfüllt werden, damit zunächst einmal die schlimmsten Stolperfallen beseitigt wären.

Eine günstige Lösung für die Anwohner bestehe immer dann, wenn zum Beispiel der EVS oder die Energieversorger die Straße aufreißen müssen: „Dann wird von diesen Unternehmen nach getaner Arbeit auch die Straßendecke erneuert, was dann nicht von den Anwohnern mitbezahlt werden muss,“ so Jürgen Kruthoff. Die hätten dann aber wochenlang die Unannehmlichkeiten mit der Baustelle vor der Haustür gehabt.

Im Vergabeausschuss der Stadt, der am vergangenen Mittwoch tagte, wurde übrigens beschlossen, Bauarbeiten für den Jahresvertrag „Asphaltinstandsetzung an Straßen, Wegen und Plätzen der Stadt Homburg“ öffentlich auszuschreiben. Es sind für die nächsten drei Jahre von 2022 bis 2024 rund 600 000 Euro veranschlagt.

Flickwerk, holperige Staßen, Löcher und Dellen: das ist für Fahrradfahrer gefährlich, für Autofahrer lästig und für Anwohner ein Ärgernis. Foto: Markus Hagen

Wechselhaftes Wetter und viel Regen sorgen dafür, dass mit Kaltasphalt verfüllte Löcher immer wieder aufbrechen. Dafür muss es nicht frieren, das kann auch im Sommer der Fall sein. Foto: dpa/Boris Roessler

Vor dem Eden-Kino in der Straße am Zweibrücker Tor sieht die Straßendecke besonders übel aus. Aber hier ist Reparatur in Sicht, denn diese Straße hat Priorität. Foto: Christine Maack