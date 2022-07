Volksfest rund um den Weiher : Tausende Besucher beim Jägersburger Strandfest

Bei kühlen Getränken im Biergarten verweilen und Musik hören: auch das macht den Reiz für viele Besucher beim Jägersburger Strandfest aus. Foto: Markus Hagen

Jägersburg Zwei Jahre war es am ersten Juli-Wochenende so richtig ruhig rund um den Schlossweiher in Jägersburg. Coronabedingt fand das beliebte Jägersburger Strandfest in der Zeit nämlich nicht statt. Doch nun war es wieder soweit – und Tausende kamen den den ersten drei der vier Tage rund um den Schlossweiher.