Weihnachtsmarkt in Jägersburg : Stimmungsvolle Vorweihnacht an der Gustavsburg

Jägersburg Nach zwei Jahren Pause gelang es den Verantwortlichen aus Jägersburg, wieder einen attraktiven Markt auf die Beine zu stellen.

Vorweihnachtsliche Stimmung herrschte am Wochenende im Hof der Gustavsburg bei der Jägersburger Vorweihnacht, direkt neben dem zugefrorenen Schlossweiher. Geboten wurde am Samstag und Sonntag ein bunter Mix aus Ausstellung, Darbietungen von Sport und Musik auf einer kleinen Bühne und natürlich zahlreichen kulinarischen Genüssen.

Homburgs Bürgermeister Michael Forster und Ortsvorsteher Jürgen Schäfer eröffneten gemeinsam den Weihnachtsmarkt. „Schön, dass die Vorweihnacht in diesem Jahr nach der zweijährigen Corona-Pause wieder stattfinden kann“, sagte Schäfer. Dies sei schon eine Herausforderung gewesen, die Traditionsveranstaltung wieder auf die Beine zu stellen. Er freue sich, dass es die Interessengemeinschaft Weihnachtsmarkt unter der Federführung des Ortsrates am Ende doch geschafft habe. Mit dabei waren diesmal der Heimat-, Kultur- und Verkehrsverein, die Pfadfinder, der Angelsportverein, Reitsport Berger, die Feuerwehr, der SPD-Ortsverein, die Waffelbäckerei Mühmel und der Kindergarten-Förderverein.

Im großen Saal der Gustavsburg fand wie immer eine Ausstellung statt. Eva Meyer präsentierte dabei Bilder und Keramiken. Cheerleader-Kinder der Tiny Emeralds Peewees vom TV zeigten nach der offiziellen Eröffnung ihr Können auf der Bühne im Burghof. Die Gruppe Maniac war für weihnachtliche Klänge zuständig. Auch die Jungen und Mädchen des Kindergartens hatten weihnachtliche Lieder einstudiert, die sie am Sonntagnachmittag präsentierten. Schließlich der Höhepunkt für die kleinen Besucher: Am späten Nachmittag kam der Nikolaus mit kleinen Geschenken an die Gustavsburg. Am frühen Abend spielte zum Abschluss dann der Musikverein Reiskirchen auf, ehe die beiden besinnlichen beiden Tage im Hof der Gustavsburg endeten.