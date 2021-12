Homburg verabschiedet Haushalt : Kosten der Musikschule bereiten Sorge

Die Gebühren- und Zuschusssituation der städtischen Musikschule Homburg war mehr als einmal Thema in der Haushaltssitzung des Homburger Stadtrates am Donnerstagabend. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Aus dem Stadtrat kamen in der Haushaltssitzung Forderungen, dass sich künftig der Kreis an den Kosten der Musikeinrichtung beteiligen möge.

Der Haushaltsplanentwurf der Stadt Homburg ist seit Donnerstagabend unter Dach und Fach. Da hatte der Stadtrat in seiner Sitzung mehrheitlich den Finanzplänen der Verwaltung zugestimmt (wir berichteten). In der Aussprache der Fraktionen rückten dabei neben grundsätzlichen Einordnungen und viel Lob für Kämmerer Michael Braß und sein Team immer wieder auch zwei Themen in den Fokus: die finanzielle Unterstützung und die Beitragssituation bei der stadteigenen Musikschule sowie die mit dem Haushaltsplan beschlossene Anhebung der Gewerbesteuer von 450 auf 475 Punkte.

Als Erster im Reigen der Fraktionssprecher hatte Michael Rippel von der CDU das Wort. Mit Blick auf die schon zurückliegenden Erhöhungen von Grund- und Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren versicherte er, dass diese Entscheidungen nie leichtfertig gefallen seien, „sondern immer unter Abwägung der Alternativen. Und so kann man sich vorstellen, dass sowohl unserer Fraktion als auch mir persönlich die mit diesem Haushalt einhergehende Anhebung des Gewerbesteuersatzes um 25 Punkte nicht leicht fällt“. Er habe sich, so Rippel, aufgrund der Steuerprognosen für das kommende Jahr eine niedrigere Anhebung erhofft. Natürlich, so der Fraktionssprecher, habe es die Alternative gegeben, einen vergleichbaren Betrag bei den freiwilligen Ausgaben einzusparen und so auf die Steuererhöhung zu verzichten. Hier sprach Rippel von einer Summe von rund 1,25 Millionen Euro. Für sein Empfinden seien Einsparungen in dieser Höhe bei den freiwilligen Leistungen aber nicht ohne weiteres möglich. Denn: man dürfe sich nicht kaputt sparen.

„Wenn es gar keine freiwilligen Leistungen mehr gibt, dann ist unsere Heimatstadt überhaupt nicht mehr lebens- und liebenswert.“ Vielmehr müsse es gelingen, den Saarpfalz-Kreis mehr in die Finanzierung von freiwilligen Leistungen einzubinden. Hier wurde dann zum ersten Mal auch die städtische Musikschule Thema. Wie beim Römermuseum auch, halte man hier seitens der Stadt eine kostenintensive Infrastruktur vor, die auch von vielen Bürgern außerhalb Homburgs genutzt werde. Michael Rippels Ansinnen, den Kreis bei der Finanzierung von solchen überregional bedeutsamen Angeboten der Stadt Homburg mit ins Boot zu holen, sollte nicht der einzige Vorstoß dieser Art bleiben.

Für die SPD ordnete Wilfried Bohn die finanziellen Planungen der Verwaltung ein. Er nannte den Haushalt hier einen, der auf „wackeligen Füßen“ stehe. Er sei auch nur deshalb auszugleichen, weil man mit der Erhöhung der Gewerbesteuer an einer Stellschraube drehe, „wo wir allmählich an einem Punkt angelangt sind, an dem klar wird, dass dieser Brunnen nahezu ausgeschöpft ist“. Man müsse nun auch schauen, so Bohn, wo man im Bereich der Einnahmenseite noch etwas tun könne. Und hier nannte Bohn die Musikschule als einen Bereich. Und auch Bohn sah, wie schon Michael Rippel zuvor, beim Saarpfalz-Kreis die Verpflichtung, sich finanziell an dieser Einrichtung zu beteiligen – kämen doch rund ein Drittel der Schüler nicht aus Homburg. Vergleichbar bewertete Bohn die Situation beim Römermuseum und bei den Schlossberghöhlen. So sollten sich bei überörtlich bedeutsamen Anziehungspunkten der Stadt Homburg eben auch die finanziell an den Kosten beteiligen, die für das Überörtliche zuständig seien.

Marc Piazolo von den Grünen bewertete die im Haushaltsentwurf angenommenen Zahlen im Bereich der Gewerbesteuer als „zu optimistisch“. Mit Blick auf die Einnahmen empfahl er, hier weniger auf Steuern zu setzen. Vielmehr müsse es um kostendeckende Gebühren gehen. Neben dem Kostendeckungsgrad der Friedhöfe und einer entsprechenden Bewirtschaftung des Parkraums nannte der Grünen-Politiker eben auch die Musikschule. Hier mahnte Piazolo dann aber einen sozialen Ausgleich an. „Und man sollte den Kreis stärker in die Pflicht nehmen“, stimmte er in den Kanon seiner Vorredner ein.

Melanie Loew von der AfD rückte vor allem die Erhöhung der Gewerbesteuer in den Mittelpunkt der ablehnenden Haltung ihrer Fraktion zum Haushaltsentwurf der Verwaltung. „Es kann nicht sein, dass wir ständig an der Gebühren- und Steuerschraube drehen – nur um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten.“

Auch Barbara Spaniol kritisierte für die Fraktion der Linken die Erhöhung der Gewerbesteuer. So sehe man es kritisch, den Haushalt durch Gebühren- und Steuererhöhungen auszugleichen. „Das trifft oft die Falschen.“ Deswegen könne man die Erhöhung des Gewerbesteuersatzes auf ein Niveau in der Höhe „irgendwo zwischen München und Frankfurt“ so nicht mittragen. Folgerichtig war die Anhebung der Gewerbesteuer auch für Spaniol der Grund, die Enthaltung ihrer Fraktion anzukündigen.

Eine Forderung der Stadt: Der Kreis solle sich finanziell stärker an überregionalen Angeboten Homburgs beteiligen. Foto: Thorsten Wolf