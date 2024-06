Sechs Kandidaten haben sich um den Posten des Oberbürgermeisters in Homburg beworben. Im ersten Wahlgang konnten Bürgermeister Michael Forster (CDU, 43,29 Prozent) und Pascal Conigliaro (SPD, 20,58 Prozent) die meisten Stimmen verbuchen. Sie sind darum in einer Stichwahl am 23. Juni erneut gegeneinander antreten. Die konnte Forster mit fast 64 Prozent der Stimmen deutlich für sich entscheiden. Hier finden Sie die Ergebnisse im Detail.