LIVE Ergebnis und News Wer wird Oberbürgermeister in Homburg? Die Stichwahl im Liveticker

Homburg · Wer wird Oberbürgermeister in Homburg? Da keiner der Kandidaten im ersten Durchgang die absolute Mehrheit erreichte, gehen zwei Kandidaten am Sonntag in die Stichwahl. Alle News und das Ergebnis im Liveticker.

22.06.2024 , 21:45 Uhr

Foto: Thorsten Wolf