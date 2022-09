Sternenkinder : Wie man den Verlust überwinden kann

Auf einem eigenen Gemeinschaftsgrab auf dem Homburger Hauptfriedhof werden die Sternenkinder bestattet. Foto: Cordula von Waldow

Homburg Zweimal im Jahr – am letzten Sonntag im Juni sowie am letzten Sonntag vor dem ersten Advent, werden die Sternenkinder bestattet. Doch der Schmerz bliebt bei vielen Müttern. Hilfe gibt es in der Gruppe.