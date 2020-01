Kostenpflichtiger Inhalt: Siebenpfeiffer-Bankett : Schwierige Lage der Medien im Fokus

Der Journalist und Kabarettist Stefan Reusch war Festredner beim Siebenpfeiffer-Bankett im Homburger Forum. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Beim Siebenpfeiffer-Bankett kritisiert Journalist und Kabarettist Stefan Reusch heutige Arbeitsbedingungen von Redakteuren.

Es war Ende des vergangenen Jahres, als ein Musikvideo des Westdeutschen Rundfunks bundesweit für Furore sorgte: die Sache mit der Oma und der „Umwelt-Sau“. Nach heftigen Protesten nahm der Sender den Clip „vom Netz“, WDR-Intendant Tom Buhrow entschuldigte sich. Also alles wieder gut? Keineswegs. Eben Buhrow erntete für sein Verhalten viel Kritik, Kritik von Journalisten, auch aus dem eigenen Haus. Von „Einknicken“ war die Rede, von mangelnder Rückendeckung für seine Mitarbeiter. All das geschah auch vor dem Hintergrund der Fragen „War das Satire?“ und „Was darf, wenn ja, Satire eigentlich?“ Einer, der als Mitarbeiter des WDR da eine ganz klare Haltung hat, war am Sonntag Festredner beim Siebenpfeiffer-Bankett im Homburger Forum: der Journalist und Kabarettist Stefan Reusch. Er ließ an Buhrows Reaktion kein gutes Haar. So sprach er ihm in seiner Funktion als Intendat schlicht die Kompetenz ab, über Satire als gelungen oder nicht gelungen urteilen zu können. „Natürlich kann er sich, wie jeder andere, geschmäcklerisch äußern und sagen ‚das gefällt mir‘ oder ‚das gefällt mir nicht‘. Er ist aber keine satirische Fachkraft. Satire müsse als solche erkennbar sein, sagt er. Und das entlarvt ihn als braven Journalisten.“ Aber, so Reusch: Satire sei eben keine journalistische Form, Satire lebe unter anderem davon, dass sie nicht sofort erkennbar sei. Satire wolle reizen, darin liege ihr Reiz. So sei Buhrows Reaktion, das Video einen Fehler zu nennen, verheerend und habe zum einen dazu geführt, Türen zu seinen Mitarbeitern zu schließen, im Gegenzug aber solche für die von außen zu öffnen, den Medien „eher skeptisch“ gegenüber stünden, „für Hetzer aller Art“.

Mit diesem Rückblick auf das jüngste Erbeben in der deutschen Medienlandschaft läutete Reusch eine wortgewaltige und treffende Beschreibung eben dieser Landschaft ein. Einer Landschaft, in der derzeit tektonische Plattenverschiebungen die Realität beherrschen. Mit den Worten von Siebenpfeiffer, „Die Aufgabe ist es, Stoff zu bieten nicht zum Lesen, sondern zum denken“, formulierte Reusch das eigentliche Ziel eines jeden Journalisten: Nachrichten haltbar zu machen, dafür zu sorgen, dass sei im Kopf blieben. „Denkstoff ist gewissermaßen Lesestoff Plus. Das kann schmerzhaft sein.“ Damit rückte dann auch der Titel von Reuschs Festvortrag, „Business mit Biss – Sprache darf wehtun“, hörbar in den Fokus seines Auftritts. Bei dem pendelte Reusch immer zwischen seinen beiden Professionen als Kabarettist und Journalist.

Rund 200 Gäste waren der Einladung von Landrat Theophil Gallo (am Rednerpult) in seiner Funktion als Vorsitzender der Siebenpfeiffer-Stiftung gefolgt. Foto: Thorsten Wolf

Info Das Siebenpfeiffer-Bankett in Homburg Das in diesem Jahr von der Formation „Cantina“ musikalisch gestaltete Siebenpfeiffer-Bankett erinnert regelmäßig an die Gründung des Preß- und Vaterlandsvereins vor 188 Jahren. Damals, am 29. Januar 1832, hatten die Hambach-Initiatoren Siebenpfeiffer und Wirth rund 350 Gäste nach Zweibrücken-Bubenheim eingeladen – mit der Ausrichtung eines Festbanketts zu Ehren des Landtagsabgeordneten Friedrich Schüler sollte das eingeschränkte Versammlungsrecht umgangen werden.

Reusch skizzierte in treffenden Worten das Bild der Medienlandschaft, das durchaus dunkle Züge hatte. „Das harte Brot des journalistischen Alltags ernährt nicht mehr.“ Und Reusch stellte die Frage, wie ein Redakteur seinem Anspruch noch gerecht werden könne, wenn der pro Tag mehere Seiten zu füllen habe. „Wie sollen die Kollegen das leisten?“ Hier müsse auch er, so Reusch, mit den Achseln zucken.