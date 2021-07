Kreissparkasse Saarpfalz : Verantwortung tragen in schwierigen Zeiten

Seit Oktober 2020 ist Stefan Gessner Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Saarpfalz und damit verantwortlich für Risiko-Bewertung, Risiko-Steuerung, Organisation, Gebäudemanagement, Personal und Revision. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Seit Herbst vergangenen Jahres ist Stefan Gessner zweiter Mann bei der Kreissparkasse Saarpfalz und damit Nachfolger von Ralph Marx.

In diesen Tagen Verantwortung für eine Bank zu tragen, ist wohl keine leichte Sache. Schon vor Corona machten Niedrigzinsen und ein zunehmend bürokratischer Aufwand den Häusern das Leben nicht leichter. Die vergangenen Pandemie-Monate kamen dann als Belastung noch oben drauf. „Ein ehemaliger Vorstand von uns hat mir gesagt: Früher war es schwierig, Vorstand zu werden, aber leicht Vorstand zu sein. Heute ist es leichter, Vorstand zu werden, aber wesentlich schwieriger, Vorstand zu sein.“

Der das sagt, ist seit Oktober des vergangenen Jahres eben Vorstand bei der Kreissparkasse Saarpfalz: Stefan Gessner. Der gebürtige Bexbacher übernahm das Amt von Ralph Marx – und ist ein echtes Kinder der KSK Saarpfalz. Nach einer Ausbildung zum Notargehilfen erfolgte hier 1991 der Einstieg in die Bankenlaufbahn mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann. Es folgte berufsbegleitend das Studium zum diplomierten Sparkassenbetriebswirt bis 2004. In dieser Zeit nahm er für sein Haus unterschiedliche Funktionen war, im August 2004 wurde er Vorstandsassistent. Nach weiteren Führungspositionen erfolgte dann zum 1. Oktober 2020 die Berufung zum Vorstandsmitglied. Im Gespräch mit unserer Zeitung verdeutliche Gessner, welche Umstellungen dieser neue Verantwortungsbereich in der Spitze der KSK bedeutet.

„Durch meine Tätigeit zuvor habe ich ja schon sehr vorstandsnah gearbeitet und war eigentlich in die meisten Themen, die diese Verantwortung mit sich bringen, involviert. Es war eigentlich also gar kein so großer Sprung.“ Was ihn aber am Anfang irritiert habe, dass war der für das Führungsamt nötige Perspektivwechsel im Umgang mit den Kollegen. „Vorher war meine Meinung eine von vielen. Jetzt ist es so: Wenn der das so meint, dann müssen wir das auch so machen.“ Im Zuge dieses Rollenwechsels habe er lernen müssen. „Man muss jetzt anders agieren als vorher.“ Auch habe sich sein Blickfeld über die eigene Sparkasse hinaus geweitet. „Jetzt bin ich in meiner Funktion auch überregional in Gremien drin. Und da gibt es durchaus Themen, die ich vorher nicht gekannt habe.“ Hier habe sich die Corona-Pandemie mit den dann üblichen Video-Konferenzen nicht als sehr hilfreich erwiesen. „Das war schon ein bisschen schwieriger.“

Zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Armin Reinke teilt sich Gessner die Führunsverantwortung der Kreissparkasse. Dabei ist Reinke, grundsätzlich beschrieben, für den Vertrieb von KSK-Produkten verantwortlich, Stefan Gessner für die Bereiche der Risiko-Bewertung und Risiko-Steuerung, für die Organisation, für das Gebäudemanagement, für das Personal und die Revision.

Gessner, der heute mit seiner Familie in Kirkel wohnt, skizzierte im Gespräch mit unserer Zeitung die Herausforderungen, die die Führung einer Kreissparkasse mit sich bringe. Natürlich nannte er die Konkurrenzsituation mit anderen Bankhäusern, die Niedrigszinspolitik und die Corona-Krise als große Schwierigkeiten. Dies sei aber für alle Banken gleich. Und für diese Probleme gebe es auch immer Lösungen. „Das lässt sich eigentlich steuern.“ Doch für Gessner ist es ein ganz anderes Feld, dass ihm immer wieder Hürden in den Weg stellt: Gerichtsurteile. Diese Urteile, so vom Bundesgerichtshof, seien immer rückwirkend geltend. „Es heißt dann nicht ‚Nach dem Urteil gehen wir anders vor‘.“ Vielmehr bedeuteten solche Urteile nicht selten, dass man rückwirkend etwas korrigieren müsse. „Solche Urteile gibt es permanent, mal mit geringerer Reichweite, mal mit größerer Reichweite. Man hat genug damit zu tun, das Haus durch die Niedrigszinsphase zu bringen – und dann kommen immer solche Seitenschläge vom BGH, von der Finanzaufsicht, von der EU, die einem das Leben unheimlich schwer machen.“ Macht einem da die Arbeit noch Spaß? „Armin Reinke und ich sind Typen, für die das Glas immer halbvoll ist und nicht halbleer.“

Die Stärke des Hauses, und das ist Markenkern der Kreissparkasse Saarpfalz, ist die Vernetzung in der Region. Gleichzeitig ist am Bankenmarkt aber auch die Tendenz zu Fusionen und damit zu größeren Instituten zu erkennen. Hier machte Gessner klar, das ein solcher Weg in Homburg nicht angedacht sei. „Es ist nicht unser Ziel zu fusionieren. Denn Fusionen kosten Arbeitsplätze, kosten Entscheidungsfreiheiten und sind auch schlecht für die Region.“ Daher, so Gessner, sei es sein Ziel, die Kreissparkasse so lange wie möglich selbstständig zu halten. „Das geht nicht, wenn man im Mainstream mitschwimmt. Dann ist man Durchschnitt. Und irgendwann wird der Durchschnitt von den Besseren geschluckt.“ Deswegen sei es ganz klar die Aufgabe, die Letzten zu sein, die in Sachen Ertragszahlen unter die rote Linie rutschten. „Oder, um es positiv zu formulieren: Wir wollen die stärkste Sparkasse im Saarland sein. Dann agiert man aus einer Position der Stärke hinaus und hat ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten.“ Wenn dann eines Tages das Unvermeidliche, sprich: eine Fusion, anstehe, übernehme man und werde nicht übernommen. „Deswegen ist es mein Ziel, die Kreissparkasse so ertragstark zu halten, dass sie selbstständig bleiben kann.“

Lesen und reden: So beschreibt Stefan Gessner, hier mit seiner Mitarbeiterin Susanne Albrecht, die wesentlichen Charakteristika seiner Arbeit. Foto: Thorsten Wolf