Kostenpflichtiger Inhalt: Einkaufswochenende in Homburg : Homburger Advent beginnt am Freitag

Am Freitag öffnet der Homburger Nikolausmarkt seine Tore, dann steht die Homburger Altstadt zehn Tage lang im Zeichen der Vorweihnacht. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Am Freitag ist nicht nur weltweiter Schnäppchentag, sondern es wird auch der Nikolausmarkt eröffnet - mit offenen Geschäften bis 21 Uhr, um etwas Besonderes anzubieten.

Von Thorsten Wolf

Am kommenden Wochenende startet mit dem 1. Dezember und dem 1. Advent die Vorweihnachtszeit. Passend dazu öffnet auch der Homburger Nikolausmarkt seine Tore. Um 18 Uhr am Freitagabend soll der Chor des Johanneums den Markt musikalisch einläuten, um 18.30 Uhr werden dann Homburgs Bürgermeister Michael Forster, Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger und natürlich der Nikolaus das Treiben auf dem historischen Marktplatz in der Altstadt ganz offiziell eröffnen.

Doch der kommende Freitag soll sich in Homburg nicht nur durch die Eröffnung des 46. Nikolausmarktes auszeichen, denn: Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Talzentrums möchte das Stadtmarketing Homburg das erste Adventwochenende auch zu einem besonderen Einkaufswochenende in Homburg machen, das eben an diesem Freitag mit einem verlängerten Einkaufsabend beginnt. „An diesem Freitag wird der Homburger Nikolausmarkt auf dem Historischen Marktplatz eröffnet, und wir möchten den Besuchern die Möglichkeit bieten, einen gemütlichen vorweihnachtlichen Einkaufsabend in der Homburger Innenstadt bis 21 Uhr zu erleben“, so Dagmar Pfeiffer, Leiterin des Amts für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing. Zugleich ist der Freitag der sogenannte „Black Friday“. Dieser Begriff wird nun nicht jedem gleich geläufig sein. Beim „Black Friday“ handelt es sich wahrlich nicht um einen „schwarzen Tag“, sondern um einen besonderen Einkaufstag. Seinen Ursprung hat dieser Termin in den USA, der Freitag nach dem traditionellen Thanks Giving gilt wegen seines Brückentag-Charakters dort als Start in die Saison der Weihnachtseinkäufe. Warum man diesem Freitag nun das Attribut „schwarz“ gegeben hat, dazu gibt es einige Theorien. Eine davon lautet, dass dieser Tag Händlern aufgrund seines Umsatzvolumens schwarze Zahlen bescheren würde.

Info Erscheinungsbild wird aufgewertet Warum Sonnensegel für‘s Talzentrum? Im Sommer dieses Jahres hat sich die Kreisstadt Homburg um das Förderprogramm des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr zur Aufwertung der Ortsbilder saarländischer Kommunen beworben. Im Oktober hat die Stadt erfahren, dass die Bewerbung erfolgreich war, deswegen wird nun die Idee von transparenten Segeln unter der Glasüberdachung im Talzentrum Homburg mit Beleuchtung umgesetzt. Diese Maßnahme wurde in einem Workshop zur Verschönerung des Stadtbildes erarbeitet. Damit soll anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Talzentrums dessen Erscheinungsbild aufgewertet werden, um so zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität beizutragen.

Um diesen verlängerten Einkaufsabend zusätzlich zum Weihnachtsmarkt einen besonderen Flair zu verleihen, sollen „Nachtschwärmer“ auf Stelzen die Stadt in ein magisch-buntes Lichterspektakel verwandeln. „Die Gäste der Stadt können sich von einer Performance voller Poesie, Leidenschaft und Grazie verzaubern lassen“, ist man sich im Homburger Rathaus sicher.

Am kommenden Wochenende heißt es aber nicht nur „länger Einkaufen“, sondern auch „sonntags shoppen“: So wird das besondere Einkaufswochenende am 1. Dezember, dem 1. Advent, mit dem verkaufsoffenen Sonntag in Verbindung mit dem Nikolausmarkt auf dem Historischen Marktplatz fortgesetzt. Zahlreiche Geschäfte und Fachmärkte in Homburg sollen da ihre Türen öffnen.

Wer genau, das kann man unter www.homburg.de nachlesen. Zudem wird das Parkhaus am 29. November bis 21:30 Uhr und am 1. Dezember bis 19 Uhr geöffnet sein. Eine weitere Besonderheit des kommenden Freitags: Neben dem verlängerten Einkaufsabend werden um 18 Uhr auch die neuen Sonnensegel mit Beleuchtung am Talzentrum durch Anke Rehlinger, und Bürgermeister Michael Forster feierlich eingeweiht. Die Einweihung findet in Höhe der Avie Brunnen-Apotheke statt.

Es wird aber nicht nur. sondern auch ab Freitag in der Homburger Innenstadt einiges geboten: Neben dem Nikolausmarkt, der bis zum 8. Dezember für vorweihnachtliche Stimmung in der Altstadt sorgen soll, gibt es natürlich auch wieder das Weihnachtsdorf auf dem Christian-Weber-Platz. Das schließt sich nahtlos an den Nikolausmarkt an und wird bis zum 30. Dezember natürlich wieder die Eisbahn, die Alm und ein umfangreiches Bühnenprogramm bieten.

Zu den Highlights der Vorweihnacht in Homburg gehört in diesem Jahr natürlich auch wieder das Weihnachtsdorf. Foto: Thorsten Wolf. Foto: Thorsten Wolf