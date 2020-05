Kostenpflichtiger Inhalt: Was kann in Homburg stattfinden? : Musik im Sommer in der Schwebe

Große Musikgruppe und dicht gedrängt sitzende Zuhörer auf Homburgs historischem Marktplatz. Das ist in diesem Jahr undenkbar. Ob der Musiksommer verspätet und verkürzt überhaupt noch laufen kann, hängt in der Schwebe. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Kunst und Kultur unter freiem Himmel gibt’s in Homburg normalerweise im Sommer satt. Noch ist unklar, was laufen kann. Für die Artmosphäre und die Kinonächte auf dem Schlossberg sieht es gut aus. Beim Musiksommer sind Juli und August unklar, der Juni wurde abgesagt.

Normalerweise ist es an den Sommerwochenenden auf Homburgs historischem Marktplatz selten ruhig. Die Altstadt wird immer wieder zur großen Bühne, es gibt Feste, Musikreihen und Kunst­events. Doch was davon darf in Corona-Zeiten und angesichts der vielen Einschränkungen, die sich zudem immer wieder ändern, überhaupt stattfinden? Und wenn, unter welchen Bedingungen?

Die Lage ist noch unübersichtlich, definitiv abgesagt wurde bislang das Maifest Auch für ein anderes beliebtes Sommerabend-Ereignis, das große Klassik-Open-Air des Homburger Sinfonieorchesters, ist der Ausknopf so gut wie gedrückt. Das Kulturamt sehe „aktuell keine Chance, es unter den gegebenen Umständen durchführen zu können“, teilt Stadt-Pressesprecher Jürgen Kruthoff dazu auf Anfrage mit. Allein die vielen Musiker auf einer Bühne mit gebührendem Abstand unterzubringen, ist da schon fast unmöglich. Zudem müssten die Sitzplätze fürs Publikum deutlich reduziert werden, sagt Raimund Konrad, ehrenamtlicher Kulturbeigeordneter der Stadt, weiter.

Was ebenfalls feststeht: Der Musiksommer startet nicht wie geplant Ende Mai, und für Juni habe man bereits allen Bands abgesagt, deren Auftritte ins kommende Jahr verlegt, so Konrad, der als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Homburger Altstadt Veranstalter des Musiksommers ist. Ansonsten gibt es hier vielleicht doch wieder ein kleines bisschen Hoffnung, wenn überhaupt, dann allerdings weit weg von der gewohnten Form – noch ist alles nur sehr vage angesichts der Lockerungen und der damit verbundenen Regeln, die viele organisatorische Herausforderungen mit sich bringen. „Ob wir im Juli anfangen können, hängt davon ab, welche Vorschriften wir erfüllen müssen“, führt Konrad aus. Da sei man mit den Wirten und dem Ordnungsamt im Gespräch. Großveranstaltungen bis 1000 Personen sind bis Ende August noch verboten. In normalen Zeiten kommt man da aber mindestens locker ran beziehungsweise eher darüber, gerade an den Freitagabenden. Doch jetzt geht es um ganz andere Probleme. Durch das Abstandsgebot dürfte man bei den Jazzfrühschoppen und der Freitagabendreihe Querbeat nur Sitzplätze anbieten, jeweils gebührend voneinander entfernt. Würde man den gesamten Marktplatz bestuhlen, fänden deutlich weniger Menschen als üblich bei diesen Konzerten Platz. Gerade einmal um die 200, schätzt Konrad. Eine Menge Leute müssten abgewiesen werden. Auch dann, wenn sich Publikum hinten einfach dazustelle. Da stelle sich die Frage, ob sich das noch rentiere. Dazu kommt: Auch die auftretenden Musiker müssen Abstand halten. „Wir haben überwiegend Musikgruppen gebucht, die aus mehr als vier Personen bestehen“, sagt Konrad. Bigband gehe gar nicht, selbst mit acht Musikern auf der Bühne sei es fast nicht zu machen. Die Bands, so Konrad, stünden in Warteposition – „so wie wir auch“.

Bessere Chancen hat die Artmosphäre Ende August, in der sich die Innenstadt immer als große Freiluftgalerie präsentiert. Die Aussteller könne man hier weit auseinander positionieren, sagt Konrad. Die Besucher, die hier flanieren, müssten sich an Abstandsregeln halten. Das ist also vorstellbar. Genauso wie die Filmnächte auf dem Schlossberg.

Mit Vorsicht plane das Kulturamt auch die Reihe „Kultur im Museum“, teilt die Stadtpressestelle mit. Und es gibt bereits Überlegungen, wie und unter welchen Umständen, was durchgeführt werden könnte. Im Römermuseum gebe es ein großes Freigelände, auf dem Abstände kein Problem seien. „Da haben wir genug Platz“, so Konrad. Auch seien die Gruppen, die hier auftreten, kleiner. Auch im Hof der Gustavsburg sollten Auftritte möglich sein und sowieso an der Klosterruine in Wörschweiler.

Blickt man noch ein Stückchen weiter, Richtung Herbst, dann geht es kulturell von draußen wieder nach drinnen: Denn die beiden etablierten Reihen der Meisterkonzerte und der Theatergastspiele starten normalerweise. Bislang weiß jedoch keiner so genau, wie es dann in der Corona-Krise aussehen wird. Noch sei die Kulturabteilung optimistisch und plane die neue Saison „ziemlich normal“, teilte Susanne Niklas, Abteilungsleiterin Kultur und Geschäftsführerin der Kulturgesellschaft, dazu mit. Natürlich seien die Schutzmaßnahmen im Saalbau verbessert worden – es sollen noch weitere folgen. Es seien etwa Handdesinfektionsspender angeschafft worden, unter anderem auch für die Ausstellungen. In der Galerie geht es ja schon am Mittwoch, 27. Mai, weiter. Dann können sich Besucher die fotografischen Arbeiten von Norbert Weber anschauen. Die Werke waren schon im März aufgehängt worden, dann kam die Corona-Schließung (wir berichteten). Auch hier muss man Abstands. und Hygieneregeln einhalten, sollte möglichst eine Schutzmaske tragen.

Für Konzerte und Theaterabende im großen Saalbau gebe es selbstverständlich Überlegungen, wie man das Publikum sicher platzieren könne. Auch sollen am Einlass und an der Garderobe Wartezeiten vermieden werden. Vergleichbare Spielstätten verzichten etwa auf Pausen mit Getränkeverkauf. „Auch das wird derzeit überdacht“, so Niklas. Bei den geplanten Theatergastspielen sei „Die Jungfrau von Orleans“ von den Organisatoren abgesagt worden, da sich das Landestheater Schwaben mehr auf Stücke mit wenigen Schauspielern konzentriere wolle, also etwa auf Zwei-Personen-Stücke setze.

Geplant sei im Moment, dass die Theatersaison am 17. September mit „Verlorene Liebensmüh“ der Shakespeare Companie Berlin beginne und mit dem Stück „Pater Brown“ der Theatergastspiele Fürth am Sonntag, 9. Mai 2021 endet.

Im Saalbau Homburg hat man die Schutzmaßnahmen verbessert. Die Galerie wird am Mittwoch wieder offen sein. Foto: Ulrike Stumm