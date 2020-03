Am 12.März in Jägersburg : März-Stammtisch des VdK

Der nächste Stammtisch des VdK-Ortsverbandes Jägersburg findet am Donnerstag, 12. März, um 16 Uhr in der Gaststätte des FSV Jägersburg statt. Alle Mitglieder, Freunde und Bekannte sind hierzu eingeladen, hieß es in einer Mitteilung weiter.