Partnerschaft mit La Baule und Ilmenau : Freundschaft ist bis heute lebendig

Die Partnerschaft wird immer wieder auch mit besonderen Aktionen belebt: So radelte beispielsweise im Sommer 2018 Frank Kirchhoff, Professor am Homburger Forschungszentrum CIPMM (Centrum für Integrative Physiologie und Molekulare Medizin), zusammen mit seiner Frau Ute nach La Baule. Foto: Frank Kirchhoff

Homburg Homburg feiert bis Sonntag die Geburtstage der Städtepartnerschaften mit La Baule und Ilmenau. Verschiedene Aktionen sind geplant.

Es gibt in Homburg einen La-Baule-Platz und auch einen Ilmenauer Platz, aber das sind natürlich nicht die einzigen Spuren, die von der, vor vielen Jahren geschlossenen, Freundschaft mit der Stadt am Atlantik und der in Thüringen bleiben. Diese Schulterschlüsse sind vielmehr fest bei den Homburgern verankert.

Es liegt mittlerweile 35 Jahre zurück, dass die Urkunde mit La Baule für die Jumelage unterzeichnet wurde – und eingeschlafen ist diese langjährige Beziehung wirklich nicht. Man besucht sich: Schüler, Menschen aus diversen Vereinen oder einfach auch Einzelpersonen und über die Jahre auch Delegationen aus den Verwaltungen reisten immer wieder die fast 1000 Kilometer, um sich auszutauschen und dafür zu sorgen, dass diese Städtepartnerschaft eben nicht nur auf dem Papier besteht. Dafür standen und stehen auch diverse Projekte, die für Leben sorgen. Das gilt auch für die Partnerschaft mit dem thüringischen Ilmenau. Diese ist etwas jünger, kam aber noch vor dem Fall der Mauer am 9. November 1989 zustande. Auch hier hat sich im Laufe der vergangenen 30 Jahre viel getan.

Info Die beiden Partnerstädte Das französische La Baule mit etwa 15 000 Einwohnern liegt an der Atlantikküste und gehört zum Département Loire-Atlantique. Direkt daneben befindet sich übrigens Bexbachs Partnerstadt Pornichet. Zu La Baule gehört ein mehrere Kilometer langer Sandstrand, generell ist die Stadt von Tourismus geprägt. Ilmenau befindet sich in Thüringen und trägt den Beinamen „Goethe- und Universitätsstadt“. Prägend ist die Technische Universität mit etwa 6000 Studierenden. Knapp 29 000 Einwohner (Stichtag: 31.12. 2017) leben laut der Statistik der Stadt hier am Nordrand des Thüringer Waldes, 26 000 davon mit Hauptwohnsitz.

Weil lange Freundschaften keine Selbstverständlichkeit sind und weil man in Homburg stolz auf diese lange Strecke ist, wird der Doppelgeburtstag nun in den nächsten Tagen richtig groß gefeiert.

Auftakt war dabei bereits die Ausstellung im Spätsommer mit Künstlern aus La Baule und Ilmenau sowie Homburg in der Galerie des Kulturzentrums Saalbau. Nach dieser Vorspeise steht jetzt der Hauptgang an, der sich aus vielen einzelnen Leckerbissen zusammensetzt. Bereits am Donnerstag kam eine Gruppe Fahrradfahrer aus Frankreich an, die von der Atlantikküste bis ins Saarland geradelt war, auf den letzten Kilometern gemeinsam mit den Homburger Freunden.

Alle Gäste aus den beiden Partnerstädten haben nun so einiges vor sich: So werden sie heute im Rathaus empfangen, sich eine Firma anschauen, außerdem ist ein Impulsvortrag geplant zum Thema: „Europa und seine Zukunft: Bedeutung und Strategien zu binnendeutschen Beziehungen sowie deutsch-französischer Freundschaft. Rolle und Aufgabe von Städtepartnerschaften.“ Nachmittags schauen sich die La Bauler und Ilmenauer gemeinsam mit der Kammerzofe Henrietta die Stadt Homburg an.

Der Kickelhahnturm liegt direkt am Goethewanderweg bei Ilmenau. Seit 30 Jahren ist die Stadt mit Homburg verbunden. Foto: Kurt/Thüringen Tourismus

Am Freitagabend sind dann alle Homburger dazu eingeladen, sich ab 19 Uhr den bretonischen Chor in der Erbacher Kirche Maria vom Frieden anzuhören. Es gibt noch weitere Gelegenheiten für jedermann, um mit den Gästen ins Gespräch zu kommen oder sich anzuschauen, was sie mitgebracht haben.

Am Samstag, 5. Oktober, wird es sowieso bunt in der Innenstadt. Beim Landmarkt Saar-Pfalz kann jeder wie immer von 9 bis 15 Uhr auf dem historischen Marktplatz, in der Eisenbahnstraße bis zum Rondell, genießen, man kann etwa in frische Äpfel beißen, genüsslich mit einer Wildbratwurst zwischen den Verkaufsständen umherschlendern und ein „gutes Tröpfchen“ probieren. Offizielle Eröffnung ist um 11 Uhr, anschließend gibt es Konzerte des Bretonischen Chors und des Kammerchors der Technischen Universität (TU) Ilmenau. Zeitgleich gibt es auf dem Christian-Weber-Platz eine Ausstellung und Vorführungen der Feuerwehren der Partnerstädte, lässt die Stadtverwaltung zum Programm weiter wissen.

Am Samstagabend wird es dann offiziell beim Festakt für geladene Gäste im Saalbau. Beim Programm werden sich auch die Gruppen aus den Partnerstädten einbringen.