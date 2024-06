Homburg pflegt freundschaftliche Kontakte seit 40 Jahren Städtepartnerschaft ist mehr als Tourismus

Homburg · La Baule, Ilmenau, Albano Latiale: Die Orte liegen weit voneinander entfernt, und doch besteht zum Teil schon seit Jahrzehnten eine enge Verbindung. Beinahe immer mit dabei ist Simone Lukas. Sie erklärt, warum Städtepartnerschaften so wichtig sind und was in diesem Jahr ansteht.

02.06.2024 , 18:00 Uhr

Ein guter Anlass, sich zu treffen, sind Feste. „La Baule en fleurs“, ist ein Blumenfest, an dem die Homburger gerne mit einem Stand dabei sind. Foto: Simone Lukas/Ville de La Baule-Escoublac

Von Isabelle Schmitt Crossmedia Volontärin