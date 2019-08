Homburg : Kunst und Kultur zur Jumelage-Feier

Homburg Homburg feiert Partnerschafts-Jubiläum. Eine Reihe von Veranstaltungen ist geplant, es werden Gäste aus La Baule und Ilmenau erwartet. Auftakt ist mit einer Kunstausstellung und einer musikalisch-literarischen Soiree.

Homburg feiert dieses Jahr 35 Jahre Städtepartnerschaftsjubiläum mit La Baule und 30 Jahre mit Ilmenau. Aus diesem Anlass gibt es mehrere besondere Veranstaltungen, wobei der Höhepunkt in der Jubiläumswoche vom 3. bis 6. Oktober mit über 200 Gästen aus den Partnerstädten statfinden wird, wie die ehrenamtliche Städtepartnerschaftsbeauftragte Simone Lukas mitteilt. Auftakt wird eine Sonderausstellung mit Künstlern aus den Partnerstädten La Baule und Ilmenau sowie Homburg in der Galerie des Kulturzentrums Saalbau vom 22. August bis 6. September sein. Zur Vernissage am 23. August werden Künstlerinnen aus den Partnerstädten präsent sein, Rede und Antwort stehen und Kunstwerke zum Verkauf anbieten, ebenso zur Freiluft-Kunstausstellung Artmosphäre in der Homburger Innenstadt am 24. August.