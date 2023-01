Ab dem 9. Januar : Stadtwerke richten ab 9. Januar zwei Baustellen ein

Die Stadtwerke planen ab Montag Baustellen in Beeden und Erbach. Foto: Jan Woitas/dpa Foto: dpa/Jan Woitas

Erbach/Beeden Die Stadtwerke Homburg kündigen ab diesem Montag, 9. Januar, zwei Maßnahmen im Stadtgebiet an. Zunächst starten sie mit den Arbeiten zur Erneuerung der Stromleitungen in der Blieskasteler Straße in Beeden.

Die Baumaßnahme wird in drei Bauabschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Einmündung Hirtenstraße bis zur Einmündung Pirminiusstraße auf der linken Seite. Danach beginnt der zweite Bauabschnitt vom Ortsausgang Beeden bis zur Einmündung „An der Schildwache“ auf der rechten Seite und zum Schluss der dritte Bauabschnitt beginnend auf Höhe der Einmündung „An der Schildwache“ auf der rechten Seite in Richtung zur Einmündung Pirminiusstraße.

Während der Bauzeit wird die Blieskasteler Straße zur Einbahnstraße in Richtung Blieskastel. In Richtung Homburg ist die Umleitung ausgeschildert. Im Rahmen dieser Maßnahme werden die Hausanschlüsse umgehängt oder erneuert. Die Erneuerung ist für die Kunden kostenfrei. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Dezember.

Weiterhin erneuern die Stadtwerke ab Montag, 9. Januar, die Stromleitungen in der Pappelstraße in Erbach. Die Maßnahme beginnt auf Höhe der Einmündung zur Straße „Am Wasserturm“ und wird in Richtung der Straße „Am Hochrech“ fortgesetzt. Die Tiefbauarbeiten erfolgen auf beiden Seiten. Auch hier werden Hausanschlüsse umgehängt oder erneuert – für die Stadtwerke-Kunden ebenfalls gratis. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende April 2023.